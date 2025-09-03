La Embajada de Estados Unidos confirmó que mantendrá sin cambios el proceso de solicitud de visa por Buzón, suspendiendo temporalmente una modificación que iba a eliminar esta exención de entrevista para dos grupos específicos.

La decisión, que inicialmente planeaba implementarse en septiembre, afectaría a menores de 14 años y a mayores de 79 años que nunca han tenido una visa.

Aunque estos grupos podrán seguir enviando sus documentos por esta vía, los oficiales consulares se reservan el derecho de convocar a una entrevista presencial a cualquier solicitante para promover la seguridad nacional.