Embajada de México reconoce con distintivo a taquería Los Sánchez

Taquería Los Sánchez es uno de los tres restaurantes de comida mexicana que recibieron el distintivo m de parte de la embajada de México en El Salvador, por representar y promover la gastronomía de ese país.

El distintivo fue otorgado tras una convocatoria abierta en la que participaron varios restaurantes mexicanos. Durante el proceso se evaluaron aspectos como el menú, los platillos, los ingredientes, las bebidas y otros elementos de su oferta culinaria.

Taquería Los Sánchez cuenta actualmente con cuatro sucursales a nivel nacional. La embajada de México espera realizar una segunda convocatoria en noviembre, para que más restaurantes puedan participar y obtener este reconocimiento.