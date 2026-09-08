Embajada de México entrega aporte económico a dos escuelas en el oriente del país

Jaime Franco es estudiante de séptimo grado del centro escolar Benito Juárez, en Osicala, Morazán. Su meta es superarse y en el futuro ser policía, mientras que una de sus grandes pasiones es el canto. Es uno de los estudiantes de este centro educativo que se beneficiará con el aporte de 1,000 dólares entregado por la embajada de México en El Salvador, como parte de una contribución que también recibió el centro escolar Héroes de Chapultepec en Usulután.

Este apoyo forma parte de un programa de cooperación internacional que México mantiene desde 1996. Padres de familia ven con agrado la contribución, al considerar que representa un respaldo para la formación académica de los estudiantes y para mejorar las condiciones en ambos centros educativos.

En cada escuela, los 1,000 dólares serán utilizados para realizar obras de infraestructura, así como para adquirir equipo tecnológico y material didáctico. Con estos recursos se busca fortalecer los espacios y las herramientas que utilizan los estudiantes para su aprendizaje.