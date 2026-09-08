Embajada de México entrega aporte económico a dos centros escolares de la zona oriental

La Embajada de México en El Salvador entregó un aporte económico de $1,000 a cada uno de los centros escolares Benito Juárez, en Morazán, y Héroes de Chapultepec, en Usulután, para fortalecer la educación de sus estudiantes.

La contribución forma parte del programa Escuelas México, una iniciativa de cooperación internacional que México mantiene desde 1996 y que acompaña a 171 escuelas en todo el mundo.

Los recursos serán utilizados para infraestructura, equipo tecnológico y material didáctico.

Padres de familia y estudiantes expresaron su agradecimiento por el apoyo.