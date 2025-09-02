La embajada de Estados Unidos confirmó que el proceso de solicitud de visas por buzón continuará vigente, lo que representa un alivio para quienes temían la suspensión del trámite.
Aunque inicialmente se había anunciado que en septiembre se restringiría este beneficio, la sede diplomática aclaró que los cambios no se aplicarán por el momento.
Con esta decisión, los menores de 14 años con padres que poseen visa y los adultos mayores de 69 años sin historial migratorio podrán seguir accediendo al sistema simplificado.