Embajada de China premia a estudiantes destacados de El Salvador con $500 cada uno

Diez estudiantes del Instituto Tecnológico Centroamericano recibieron el «Premio a la Excelencia Oso Panda», una iniciativa de la Embajada de la República Popular de China en El Salvador que reconoce el esfuerzo y la dedicación de jóvenes destacados de diferentes carreras.

Entre los galardonados se encuentra Carla Monteagudo, estudiante de Técnico en Laboratorio Químico, quien destacó que el proceso requiere mantener buenas calificaciones tanto en las materias teóricas como en los laboratorios.

Cada estudiante recibió $500 para continuar con sus estudios. Esta es la tercera edición del Premio a la Excelencia.