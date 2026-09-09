Embajada de China busca acercar la gastronomía asiática a los salvadoreños

Los sabores, aromas y tradiciones de la cultura china llegan a San Salvador a través de una experiencia que busca transportar a los salvadoreños hasta Asia, sin salir del país, se trata del Golden Wok Festival, una propuesta gastronómica por la embajada de la República Popular China, donde los visitantes podrán disfrutar de estos platillos.

Y es que la gastronomía de este país es parte fundamental de su cultura, una cocina que se caracteriza por la combinación de sabores, texturas, aromas y preparaciones que han pasado de generación en generación.

Desde platillos con sabores dulces, salados y picantes, hasta recetas que buscan resaltar la importancia de compartir los alimentos en la mesa. Con esta experiencia, los salvadoreños podrán conocer un poco más de la cultura china a través de uno de sus lenguajes más universales: la comida.