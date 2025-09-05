Elementos del Fovial eliminaron la cárcava que se registró el 16 de junio de este año, en el kilómetro seis de la carretera Panamericana, a la altura de Antiguo Cuscatlán, provocada tras el desborde de la quebrada El Piro provocado por las lluvias.

Fovial también interviene otra cárcava formada en el bulevar del Ejército, a la altura de plaza La Oración en Soyapango, la cual fue provocada por el colapso de una tubería de aguas lluvias de aproximadamente 60 pulgadas. Los trabajos que se realizan, por ahora, es el relleno con lodocreto. En Cojutepeque, se da continuidad a una cárcava que se registró en el kilómetro 34, a raíz de una saturación en la carretera.

Por lluvias se han atendido, en carácter de emergencia, 22 cárcavas a nivel nacional una de estas fue la registrada en el río Chiquito, en Chalatenango donde se invirtieron 103,000 dólares para la construcción de un muro de contención, muros gaviones y rellenos con lodocreto.

Mientras algunas familias continúan denunciando formación de cárcavas en sus lugares de domicilio, una de estas en la colonia San José de San Martín y en la comunidad El Prado en San Salvador, en ambos casos mantienen con zozobra a los habitantes ya que aseguran que sus casas están en riesgo.

El plan de inversión, de la institución para este 2025 es de un aproximado de 140 millones de dólares.