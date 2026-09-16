El volcán de Izalco: el faro de fuego que iluminó el Pacífico salvadoreño

El volcán de Izalco recibió el apodo de «Faro del Pacífico» por sus erupciones constantes, que producían un resplandor rojizo visible desde embarcaciones durante casi dos siglos.

Ubicado cerca de la costa y del puerto de Acajutla, su lava incandescente y explosiones nocturnas destacaban en la oscuridad y servían como referencia visual para los barcos que navegaban por el Pacífico.

Su actividad eruptiva fue tan frecuente que el brillo podía observarse a kilómetros de distancia.

La última erupción del Izalco ocurrió en 1966, y desde entonces aquel espectáculo de fuego ya no ilumina las noches como antes.