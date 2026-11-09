El vehículo se ha convertido en una necesidad para los salvadoreños

El vehículo se ha convertido en un aliado para la vida diaria de miles de salvadoreños, una necesidad que se refleja en el crecimiento del parque vehicular del país.

Para muchos salvadoreños, tener un vehículo es una necesidad para movilizarse. El parque vehicular en el país pasó de 925,448 unidades en 2015 a más de 2 millones en 2025, un crecimiento del 118.5%.

La demanda también se refleja en las ventas: la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Vehículos reportó 27,201 automotores nuevos comercializados en 2025. Mientras que las importaciones de vehículos y accesorios sumaron 1,298.9 millones de dólares, un 19% más que en 2024, según el Banco Central de Reserva. Este crecimiento también agudiza los problemas para circular y encontrar estacionamiento.

Del parque vehicular, el 65.08% son vehículos y el 34.92% motocicletas. Entre las marcas más comercializadas están Toyota, Nissan y KIA.