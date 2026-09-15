¿El tomate sabe diferente según dónde lo cortes? La ciencia explica por qué

El tomate puede ofrecer pequeñas diferencias de sabor según la zona que pruebes, debido a la distribución desigual de azúcares, ácidos y compuestos aromáticos en su interior.

Un estudio científico analizó 13 variedades de tomate y encontró que la pulpa cercana a las semillas contiene mayores concentraciones de ácido glutámico y nucleótidos relacionados con el sabor umami.

La parte exterior, en cambio, concentra más azúcares y compuestos aromáticos, mientras que la gelatina que rodea las semillas contiene más ácidos.

Estas diferencias explican por qué una rodaja puede percibirse más dulce, ácida, jugosa o sabrosa dependiendo de la zona.

La próxima vez que comas tomate, prueba primero el centro y luego la parte exterior para comparar sus características.