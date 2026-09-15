¿El tomate sabe diferente según dónde lo cortes? La ciencia explica por qué

Sus distintas partes no tienen exactamente las mismas características.

El tomate puede ofrecer pequeñas diferencias de sabor según la zona que pruebes, debido a la distribución desigual de azúcares, ácidos y compuestos aromáticos en su interior.

Un estudio científico analizó 13 variedades de tomate y encontró que la pulpa cercana a las semillas contiene mayores concentraciones de ácido glutámico y nucleótidos relacionados con el sabor umami.

La parte exterior, en cambio, concentra más azúcares y compuestos aromáticos, mientras que la gelatina que rodea las semillas contiene más ácidos.

Estas diferencias explican por qué una rodaja puede percibirse más dulce, ácida, jugosa o sabrosa dependiendo de la zona.

La próxima vez que comas tomate, prueba primero el centro y luego la parte exterior para comparar sus características.