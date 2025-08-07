Este es el juego mecánico es uno de los favoritos de la población salvadoreña y el que más risas provoca a los espectadores y a los que se atreven a subir, El Tagada es un plato giratorio los que entran deben agarrarse fuerte para no caer, los movimientos bruscos incrementan el nivel de dificultad, un juego que atrae tanto a nacionales como extranjeros, como los esposos Salinas, que llegaron desde el estado de Texas a la feria, solo para disfrutar.

Este año, incluyeron globos para aumentar la dificultad de concentración de los participantes, a pesar que es un juego donde muchos resultan con golpes debido a los movimientos, grupos de amigos se organizan para demostrar quien tiene más fuerza y quien cae primero. En Sivarlad disfrutar del Tagada tiene un costo de tres dólares con 50 centavos.

El Tagada fue diseñado en los años 70s por una empresa italiana, a El Salvador llegó por primera vez para las fiestas agostinas a inicios de la década de los 90, pero fue hasta 2005 que se construyó una réplica. Que hasta el momento se ha mantenido en muchas fiestas patronales y carnavales del país, siendo en cada campo de feria el mayor atractivo para los salvadoreños.