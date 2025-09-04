El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) implementó nuevos lineamientos que obligan a generar todas las incapacidades médicas directamente en el expediente electrónico de los pacientes. Esto aplica para atenciones en emergencias y citas médicas, con la ventaja de que los derechohabientes recibirán el documento de forma inmediata por correo electrónico. Además, toda incapacidad mayor a tres días debe incluir una justificación médica obligatoria dentro del expediente digital.

El secretario del ISSS explicó que la medida permite a patronos y trabajadores acceder más rápido a estos documentos, agilizando trámites y el pago de subsidios. En el caso de incapacidades de 15 días, las prórrogas deberán validarse digitalmente por la dirección del centro médico correspondiente. Los usuarios deben actualizar sus datos en el portal Kioskos Electrónicos o mediante la línea 1-27-OPTION-4 para recibir correctamente la documentación.