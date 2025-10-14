El director por El Salvador ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Alejandro Zelaya, sostuvo un encuentro en el país con el presidente del Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional (OPEC Fund).

La reunión, que tuvo como objetivo central buscar acuerdos de financiamiento y explorar proyectos de cooperación, se enfocó en el desarrollo de infraestructura en los sectores de salud, educación y tecnología.

Como resultado inmediato del acercamiento, se firmó un contrato de préstamo para financiar parcialmente el programa Surf City Fase 2, lo que incluyó una visita de campo a las obras de este proyecto ubicado en La Libertad.

Posteriormente, el presidente de OPEC Fund se reunió con el mandatario Nayib Bukele para establecer relaciones estratégicas y afianzar la agenda de desarrollo sostenible.