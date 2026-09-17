El Salvador Travel Market 2026

Empresarios salvadoreños buscan hacer negocios con compradores internacionales en un solo espacio donde las empresas locales presentan sus servicios y nuevos contactos comerciales, en siete meses 2. 9 millones de turistas visitaron El Salvador, lo que supone un aumento del 24% respecto al mismo periodo de 2025. Estos inversionistas ya conocieron algunos de los atractivos como playas y el centro histórico.

Durante esta edición de El Salvador Travel Market reunió a más de 100 socios de 17 países, donde se busca fortalecer conexiones con mercados internacionales, incorporar nuevas experiencias y productos. La empresa privada reafirmo su compromiso de trabajar a favor del turismo local.

En las propuestas se incluyen, rutas comerciales, negocios de transporte, hoteles, sitios arqueológicos, playas como El Tunco y el volcán de Santa Ana. Además de incluir gastronomía, artesanía y comunidades locales.