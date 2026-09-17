El Salvador Travel Market 2026

El Salvador busca posicionarse como uno de los destinos turísticos favoritos de todo el mundo, inversionistas extranjeros podrán conocer todo en un solo lugar.

Empresarios salvadoreños buscan hacer negocios con compradores internacionales en un solo espacio donde las empresas locales presentan sus servicios y nuevos contactos comerciales, en siete meses 2. 9 millones de turistas visitaron El Salvador, lo que supone un aumento del 24% respecto al mismo periodo de 2025. Estos inversionistas ya conocieron algunos de los atractivos como playas y el centro histórico.

Durante esta edición de El Salvador Travel Market reunió a más de 100 socios de 17 países, donde se busca fortalecer conexiones con mercados internacionales, incorporar nuevas experiencias y productos. La empresa privada reafirmo su compromiso de trabajar a favor del turismo local.

En las propuestas se incluyen, rutas comerciales, negocios de transporte, hoteles, sitios arqueológicos, playas como El Tunco y el volcán de Santa Ana. Además de incluir gastronomía, artesanía y comunidades locales.