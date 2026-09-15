El Salvador, Tierra de Volcanes: formaciones geológicas que marcan el paisaje y la agricultura nacional

El Salvador es conocido como la Tierra de Volcanes gracias a la gran cantidad de formaciones volcánicas que forman parte de su paisaje.

A pesar de ser uno de los países más pequeños de América, posee una impresionante variedad de volcanes y paisajes naturales. Entre los más conocidos figuran el Volcán de Santa Ana, el Volcán de Izalco, famoso por su actividad histórica, y el Volcán de San Salvador, que forma parte del paisaje de la capital.

Los volcanes no solo son importantes por su belleza, también han influido en la historia, la agricultura y la formación de los suelos salvadoreños.

Muchos de estos lugares se han convertido en destinos turísticos para quienes disfrutan de la naturaleza, las caminatas y los paisajes.

Al observar un volcán salvadoreño, se contempla mucho más que una montaña: es parte de la historia geológica del territorio y un elemento que ha acompañado a generaciones.