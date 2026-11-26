El Salvador cuenta con más de novecientas mil personas de sesenta años o más, pero solo dispone de aproximadamente veinticuatro geriatras. Esto equivale a un profesional por cada treinta y ocho mil adultos mayores.

La disponibilidad limitada de especialistas contrasta con las proyecciones de un crecimiento acelerado de la población adulta mayor en los próximos veinticinco años.

En el país no existe una oferta académica para formar médicos geriatras, y únicamente se imparte gerontología, disciplina que no equivale a una especialidad médica.

Un especialista explicó que la geriatría atiende las enfermedades del envejecimiento, mientras la gerontología aborda procesos de vida como la jubilación y la aceptación de envejecer. Se requiere una respuesta del sistema de salud en la formación de nuevos recursos.