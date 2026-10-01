El Salvador tendrá más de 1.6 millones de adultos mayores en 2050

El Salvador tendrá más de 1,600,000 personas mayores de 60 años dentro de 24 años.

La población de 60 años o más pasará de 919,771 en 2025 a 1,609,495 en 2050, según proyecciones basadas en datos oficiales.

El crecimiento representa 689,724 adultos mayores más, con un promedio de 2.26% anual.

El incremento potenciaría las enfermedades crónicas, a las que la OPS atribuye más del 60% de las muertes totales en El Salvador.

Estas afecciones afectan a 6 de cada 10 adultos mayores.

Hasta 2023 había solamente un geriatra por cada 6,000 adultos mayores y 18 médicos acreditados en atención al adulto mayor.