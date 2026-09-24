El Salvador suscribe acuerdo del Escudo de Las Américas

El Salvador es uno de los 15 países que suscribieron la declaración conjunta de “Escudo de Las Américas”, una iniciativa de cooperación entre gobiernos del hemisferio para fortalecer la seguridad, combatir el crimen organizado y el narcotráfico, y reforzar la cooperación económica y multilateral.

Pero ¿en qué consiste esta declaración y qué implica para los países que la suscribieron?

La iniciativa plantea coordinar acciones en materia de seguridad, economía y cooperación multilateral, con el objetivo de fortalecer la resiliencia del hemisferio occidental y hacer frente a amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado.

En materia de seguridad, los gobiernos plantean coordinar acciones contra 24 organizaciones criminales transnacionales, entre ellas la MS-13 y el Barrio 18, además de estructuras como el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo, entre otras.

Los países también contemplan aplicar, de acuerdo con sus respectivas legislaciones, medidas como el congelamiento de activos, restricciones de visas y sanciones contra integrantes, colaboradores y personas que brinden apoyo material a estas organizaciones.

Pero el acuerdo también abarca el ámbito económico. Los gobiernos buscan fortalecer la cooperación, explorar mecanismos para revisar inversiones, proteger las cadenas de suministro de minerales críticos y establecer regulaciones para garantizar proveedores confiables de infraestructura digital.

En cuanto a la coordinación multilateral, los países pretenden solicitar a la organización de los estados americanos la convocatoria de un órgano de consulta, en el marco del tratado interamericano de asistencia recíproca, conocido como TIAR.

La declaración no establece por sí misma nuevas operaciones ni modifica las leyes de cada país. Las medidas que eventualmente se adopten deberán implementarse de conformidad con las legislaciones nacionales y las obligaciones internacionales de cada estado.