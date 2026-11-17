El Salvador registró una tasa de 58,60 reportes de material de abuso sexual infantil por cada 10.000 habitantes.

Esa cifra supera el promedio de 52,1 reportes por cada 10.000 habitantes para América Latina y el Caribe.

El dato proviene del informe IntoTheLight 2026 y el estudio también midió la prevalencia de la violencia sexual en la infancia en la región.

Además, documentó el avance del material de abuso sexual infantil generado con inteligencia artificial.

El informe establece que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres en América Latina y el Caribe han sido víctimas de abuso sexual durante su infancia.

Los reportes de 2025 indicaron que el 15,2 % de las mujeres y el 11,4 % de los hombres de la región declararon haber experimentado violación o agresión sexual durante la niñez.

En el entorno digital, el 11,4 % de los niños y adolescentes analizados reportó haber recibido solicitudes sexuales en línea durante el último año.

El estudio estima que más de 20 millones de niñas y niños de la región estuvieron expuestos a contenido sexual no deseado en internet.

A nivel mundial, los reportes de material de abuso sexual infantil generado con inteligencia artificial aumentaron 8411 %.

Entre ese material analizado durante 2025, el 65 % de los videos fue clasificado en la categoría más grave, frente al 43 % de los videos no generados con esa tecnología.

El informe señala que el 54,9 % de los países y territorios analizados carece de leyes que fijen periodos para que los proveedores de internet conserven datos vinculados a ese material.

Los reportes registrados por las autoridades aumentaron en la última década en los conjuntos de datos analizados para la región.