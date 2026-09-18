El Salvador será sede del Día Mundial del Turismo con foco en inteligencia artificial

El Salvador será sede del Día Mundial del Turismo, evento que se desarrollará del 25 al 27 de septiembre y que contará por primera vez con la presencia de ONU Turismo en el país. La actividad reunirá a actores vinculados al sector turístico de distintas partes del mundo.

Según detalló la ministra Morena Valdez, participarán especialistas nacionales e internacionales, además de empresarios con incidencia en el sector turístico a nivel mundial.

Uno de los principales temas del encuentro será el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el turismo. Además, se abordarán asuntos relacionados con el talento humano y los avances del sector a nivel mundial.