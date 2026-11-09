El Salvador: ser hijo único no significa ser egoísta ni consentido

Ser hijo único no significa ser egoísta, consentido o tener dificultades para compartir. Así lo explicó la psicóloga Nancy Meléndez de Borja, quien abordó los mitos y las realidades sobre los niños que crecen sin hermanos.

La especialista señaló que estas creencias surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando algunos estudios psicológicos y sociológicos relacionaban la condición de hijo único con la sobreprotección y supuestos problemas de conducta.

Sin embargo, explicó que investigaciones posteriores cuestionaron esos planteamientos.

Meléndez destacó que el desarrollo de un niño depende principalmente del estilo de crianza, la interacción con sus padres y las oportunidades para relacionarse con otras personas, no de la cantidad de hermanos que tenga.

Entre los retos que pueden enfrentar los hijos únicos mencionó sus primeras experiencias de convivencia en el kínder y la escuela, donde aprenden a compartir, negociar y resolver conflictos.