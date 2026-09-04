El Salvador romper récord de temperatura durante agosto

15 récords de temperatura máxima fueron superados en el mes de agosto en El Salvador, el cual fue catalogado como el más seco desde 1971 ya que registró la temperatura más alta, con 44.2 grados Celsius en la estación Santa Rosa de Lima, La Unión.

La poca lluvia también marcó este período, con 57% menos de lo habitual. En total, se registraron 134.9 milímetros menos de los 313.6 milímetros que, en promedio, se esperaban para agosto.

A esta situación se sumó la canícula, que estuvo presente durante todo agosto y se mantiene. Las condiciones secas ya han provocado estragos en los cultivos de granos básicos, principalmente en las zonas oriental y paracentral del país.