Durante los últimos días se han reportado casos de influenza tipo B en El Salvador, una infección viral que provoca síntomas como congestión nasal, fiebre alta, dolor de cabeza y garganta, además de tos.

La mayoría de los casos que se han estado viendo son por influenza B, aunque también se dan casos por influenza A.

Iván Solano, médico, señaló que llama la atención y sería de preguntar al Ministerio si se hace una vigilancia molecular del tipo de linaje de influenza A que circula en el país.

Explicó que existen dos linajes, el Victoria y el Yamagata, pero el Yamagata aparentemente ha desaparecido desde marzo de 2020. Indicó que hay una política de vacunas que ya no sean tetravalentes, que llevaban dos componentes de influenza B y dos de influenza A, sino trivalentes y sin el componente Yamagata.