El Salvador registró el segundo mayor descenso de la pobreza en América Latina y el Caribe entre 2024 y 2025, al pasar del 27 al 22,6 %. Así lo establece el informe Panorama Social 2026 de la CEPAL.

Pese a la mejora, el país mantiene importantes desafíos en desigualdad y protección social.

Solo el 28 % de los adultos mayores de 65 años recibe una pensión, una de las coberturas más bajas de la región.

En Centroamérica persisten grandes diferencias: Guatemala reporta un 54,5 % de pobreza y Honduras un 49,7 %, mientras que Costa Rica presenta una tasa del 10,1 %.

A escala regional, la CEPAL estima que 156 millones de personas viven en condiciones de pobreza, equivalentes al 24,4 % de la población latinoamericana.

La carencia de pensiones fue el único indicador de pobreza multidimensional que empeoró en el continente.

El informe advierte que, aunque la cobertura previsional ha aumentado, el 55 % de los trabajadores de América Latina y el Caribe carece de protección contributiva.