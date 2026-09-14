El Salvador registra 3.2 millones de visitantes internacionales hasta agosto de 2026

Salvador registra 3.2 millones de visitantes internacionales hasta agosto de 2026, según datos del Ministerio de Turismo. Guatemala concentra el 41% de las llegadas, mientras Estados Unidos representa el 27% y Honduras el 19%.

El flujo turístico internacional presenta además una permanencia promedio de entre dos y tres semanas en el país. Del total registrado, el 63% ingresó por las fronteras terrestres y el 37% llegó por vía aérea.

Durante 2025, el país recibió 4.1 millones de visitantes internacionales, cifra asociada a más de $3,600 millones en ingresos de divisas.