El Salvador registra 21 feminicidios entre enero y septiembre de este año

El Salvador registró 21 feminicidios entre enero y septiembre de 2026, según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de ORMUSA.

De estos casos, el 57% fue atribuido a parejas o exparejas de las víctimas, mientras que los nueve restantes se clasificaron como muertes violentas con otros agresores.

Mayo concentró la mayor cantidad de casos con cinco víctimas, equivalentes al 23.8% del total. En septiembre se registraron cuatro hechos, mientras que en junio no hubo ningún feminicidio.

Santa Ana encabezó la lista de departamentos con ocho de los 21 casos reportados, seguido de San Salvador con cuatro asesinatos de mujeres.

El grupo más afectado fue el de mujeres de entre 26 y 35 años, y en siete casos no se logró establecer la edad de las víctimas. El arma blanca fue el medio más utilizado, con ocho casos equivalentes al 38.1% del total, seguida de la asfixia y las armas de fuego.