El Salvador registra una reducción del 45% en los vuelos con deportados durante el último mes, un respiro frente a las cifras récord de los meses anteriores.

Según datos de Human Rights First, el país se mantiene como el cuarto con mayor número de estos vuelos desde Estados Unidos, solo por detrás de Guatemala, Honduras y México.

Aunque el mes de agosto cerró con 12 llegadas, lo que evidencia una disminución significativa de 10 vuelos respecto a julio, el promedio diario para 2025 se mantiene en 33 salvadoreños retornados, acumulando más de 6,000 connacionales deportados en el primer semestre.