El Salvador reconocerá deuda de más de $2,300 millones en fondos de pensiones

El gobierno de El Salvador reconocerá en abril de 2027 una deuda de unos 2,300 millones de dólares con los fondos privados de pensiones.

El monto corresponde a los intereses acumulados y no pagados desde 2023, según el informe del FMI.

La deuda subirá el endeudamiento público a cerca del 89% del PIB en 2027, unos 5.6 puntos más.

El organismo prevé que luego baje hacia 80% en 2030 a 2031.

La reforma de pensiones de 2023 suspendió esos pagos por cuatro años.

Los fondos de pensiones enfrentan presión de liquidez porque deben comprar certificados para financiar las pensiones del sistema público anterior.