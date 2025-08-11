El gobierno de Estados Unidos deportó a 22 vuelos de salvadoreños solo en julio, según datos de la ONG Testigos de la Frontera, cifra menor a los 54 y 49 vuelos enviados a Guatemala y Honduras respectivamente.

Estas deportaciones representan el 60% del total de personas detenidas en la frontera sur estadounidense, aunque el número de deportados por vuelo ha disminuido notablemente.

Expertos sugieren que podría reflejar un cambio en las políticas migratorias de Trump, quien prometió deportaciones masivas pero enfrenta limitaciones legales.