El Salvador recibió el fuego centroamericano en una ceremonia conmemorativa realizada en el anfiteatro del parque capitalino, donde se destacó el valor simbólico de este acto cultural y deportivo.

La actividad marca el inicio de los Juegos Centroamericanos 2025 que se celebrarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre, un evento que reunirá a atletas de toda la región.

El fuego, que representa unidad, paz y hermandad entre los pueblos, fue presentado como un mensaje de integración regional en un contexto en el que el deporte busca fortalecer la identidad y la cooperación entre naciones vecinas.