El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que El Salvador presenta falencias en transparencia y rendición de cuentas, un señalamiento que marca preocupación sobre la solidez de su institucionalidad.

El informe, aunque reconoce avances en otras áreas, indica que la falta de mecanismos adecuados de control interno podría favorecer prácticas discrecionales.

Este diagnóstico, que forma parte de una evaluación regional, destaca que la consolidación democrática depende de medidas concretas, puesto que la percepción internacional influye en el acceso a recursos y en la confianza de los socios estratégicos.