El Salvador recibe a más de 400 surfistas en el Mundial Junior de Surf 2026

El Salvador es sede del ISA World Junior Surfing Championship 2026, competencia que se desarrolla en la playa El Sunzal y reúne a más de 400 atletas de 56 países.

El campeonato de categorías juveniles reúne a surfistas de distintos países, quienes buscan avanzar en la competencia y llegar a las instancias finales del torneo.

Los surfistas salvadoreños también afrontan el desafío de competir en casa. Uno de los deportistas señaló que participar en el torneo representa una “alegría enorme”, al considerar que no solo lleva la bandera de El Salvador, sino también el respaldo de la gente durante cada competencia.