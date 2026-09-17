El Salvador recibe 2.9 millones de turistas en los primeros 7 meses de 2026

El Salvador recibió 2.9 millones de turistas en los primeros siete meses de 2026, un aumento del 24% en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos presentados durante El Salvador Travel Market.

El evento reunió a más de 100 socios de 17 países con el objetivo de fortalecer conexiones con mercados internacionales. Los inversionistas extranjeros conocieron atractivos como Surf City, el centro histórico, los volcanes del occidente, los manglares de la Bahía de Jiquilisco y la Barra de Santiago.

La oferta incluye rutas comerciales, hoteles, sitios arqueológicos, playas como El Tunco y el volcán de Santa Ana, además de gastronomía, artesanía y comunidades locales.