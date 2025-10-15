La selección de El Salvador fue eliminada de la Copa Mundial 2026 tras caer 1-0 ante Guatemala en el estadio Cuscatlán, con un gol de Óscar Sánchez al inicio del segundo tiempo.

El resultado consolida la eliminación de La Selecta, que no participa en una Copa del Mundo desde España 1982, acumulando más de 43 años de ausencia.

El partido estuvo marcado por una masiva presencia de aficionados guatemaltecos, quienes superaron ampliamente la asignación oficial de 300 boletos y apoyaron a su equipo en un ambiente ensordecedor.

Con esta victoria, Guatemala mantiene vivas sus opciones de clasificación de cara a sus dos próximos compromisos como local ante Panamá y Surinam.