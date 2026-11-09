El Salvador: ¿qué debe tener un botiquín de primeros auxilios en casa?

Un botiquín de primeros auxilios en casa permite responder ante pequeños accidentes, como cortaduras superficiales, raspaduras o golpes leves, mientras se determina si la persona necesita atención médica.

Sin embargo, no basta con tenerlo guardado: también es importante revisar su contenido periódicamente para comprobar que los materiales estén completos y en buenas condiciones.

El primer paso consiste en elegir un lugar limpio, seco y accesible para los adultos de la familia, pero fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Entre los elementos básicos que debe incluir se encuentran gasas estériles, vendas, curitas, cinta adhesiva médica, guantes desechables y tijeras de punta roma.

También es necesario verificar que los empaques permanezcan cerrados y que los materiales no presenten daños.