La Mesa de Transporte salvadoreña anunció un plan para movilizar estudiantes a nivel nacional, pese a que el transporte público acumula 692 accidentes y 32 muertes en el último año.

Conductores como Teresa, que diariamente traslada decenas de alumnos en San Salvador, cuestionan cómo un servicio masivo replicaría su labor, que incluye asistencia física y seguimiento individual.

Aunque padres apoyarían la iniciativa si es gratuita y segura, el gremio escolar insiste en que la propuesta desconoce las necesidades reales de los menores.