El sector azucarero de El Salvador analizó sus retos y oportunidades durante el sexto foro Agroindustria Azucarera, donde se destacó que la producción nacional alcanza seis millones de toneladas anuales que abastecen el consumo local y se exportan a unos 20 países.

De acuerdo con la Asociación Azucarera, las ventas al exterior se benefician de acuerdos preferenciales con Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

Para la próxima zafra 25/26, que iniciará en noviembre, se espera una recuperación gracias a un invierno favorable, aunque preocupa la falta de mano de obra.

Actualmente, unos 7,000 productores activos mantienen operativa la industria.