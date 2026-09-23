El Salvador participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas

El Salvador mantiene presencia en la octogésima primera Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la canciller, Alexandra Hill, quien mantuvo encuentros y acercamientos con funcionarios y presidentes de diferentes países.

Uno de ellos es Roberto Kury, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, con quien firmó un memorándum de entendimiento de cooperación entre el Instituto Diplomático Doctor José Gustavo Guerrero y la Academia Diplomática Galo Plaza Lasso de Ecuador. Con este acuerdo, se busca impulsar la formación diplomática y ampliar los intercambios culturales, educativos y artísticos entre ambas naciones, además suscribió un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones con el canciller de Argentina, Pablo Quirno, que busca favorecer la inversión y el desarrollo de ambos países.

La funcionaria salvadoreña también tuvo acercamientos con presidentes sudamericanos, como Javier Milei de Argentina, Keiko Fujimori de Perú y José Antonio Kast de Chile. De igual manera, conversó con el subsecretario de estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aunque no se revelaron mayores detalles sobre lo discutido.

Aún se desconoce si el presidente Nayib Bukele participará en esta asamblea. El mandatario estuvo presente en las sesiones entre 2019 a 2023; pero en 2024 envió un mensaje grabado que fue proyectado y en 2025 decidió no ser parte del encuentro tras considerar que era inútil asistir ese año.