El Salvador lidera prevalencia de diabetes en Centroamérica con 11 casos por cada 100 adultos

La mitad de los pacientes desconoce que padece la enfermedad, que ya se diagnostica en personas cada vez más jóvenes.

El Salvador registra la tasa más alta de diabetes en Centroamérica con 11 de cada 100 adultos afectados, una enfermedad silenciosa que va en aumento y afecta a personas jóvenes.

 A nivel mundial existen 589 millones de adultos con diabetes y la tendencia continúa al alza, según la especialista Patricia Argueta. En Centroamérica la prevalencia es de nueve por cada cien personas. La obesidad, el estrés y los antecedentes familiares son factores de riesgo clave.

Las alertas tempranas incluyen el sobrepeso y la vida acelerada. Es fundamental realizar controles médicos periódicos y mantener alimentación saludable con actividad física desde la infancia.