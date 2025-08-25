El Salvador consolida su liderazgo en conectividad móvil en la región centroamericana, solo por detrás de Costa Rica, con el 87% de su población poseyendo un teléfono propio.

El smartphone se erige como el dispositivo principal para acceder a la red, una herramienta cuya utilidad es evidente ya que el 81% de los salvadoreños ha utilizado internet en el último trimestre.

No obstante, este avance presenta una brecha según ingresos y género, pues mientras el 88% de los hombres tiene acceso, el porcentaje en mujeres es del 83%.