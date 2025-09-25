El Ministerio de Trabajo impulsa una nueva estrategia de seguridad con el lanzamiento del Observatorio Prevención 360 grados, una plataforma digital que centraliza datos nacionales de siniestralidad laboral.

Este sistema ofrece diagnósticos en tiempo real sobre sectores de riesgo y perfiles de trabajadores más afectados para fundamentar acciones preventivas.

La herramienta, disponible mediante un código QR, se consolida así como un pilar esencial para la creación de políticas públicas objetivas que protejan a la fuerza laboral en los diferentes sectores productivos del país.