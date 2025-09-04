El Gobierno de El Salvador anunció una inversión de 245 millones de dólares para la segunda fase de modernización del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. El proyecto iniciará con la construcción de una nueva terminal para bandas de equipaje, migración y aduanas, con un presupuesto de más de 47 millones de dólares y una intervención que abarcará más de 17 mil metros cuadrados. Esta terminal sumará siete nuevas bandas, alcanzando un total de 11, con capacidad para manejar 10,500 maletas por hora.

La modernización contempla además la ampliación de la terminal de pasajeros con seis salas adicionales, un edificio de estacionamiento, áreas comerciales, salas de lactancia, espacios pet friendly y nuevas vías de acceso. Según CEPA, la terminal de equipaje estaría lista en el primer trimestre de 2026, mientras que toda la fase concluiría en cuatro años. La ministra de Turismo destacó la importancia del proyecto ante el incremento de visitantes, que se espera supere los 4 millones durante 2025.