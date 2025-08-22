El Ministerio de Educación de El Salvador ha instituido la realización obligatoria de actos cívicos cada lunes en la primera media hora de clase, una medida que busca fortalecer la identidad nacional y los valores cívicos.

El protocolo mínimo incluye el ingreso y retiro del pabellón nacional, el himno, una oración a la bandera y una ponencia estudiantil sobre un personaje ilustre.

Para asegurar su implementación, cada centro escolar recibirá un fondo de $300, destinado a la compra de banderas, guantes y otros materiales necesarios para las ceremonias, aunque los centros podrán adaptar las actividades a su contexto particular.