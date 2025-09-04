La selección de El Salvador inicia su camino en la ronda final de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Guatemala este jueves a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala.

La Selecta, que llega invicta a esta fase tras finalizar segunda en su grupo con ocho puntos y marca de 2-2-0, busca regresar a una Copa Mundial después de su última participación en España 1982.

Por su parte, el combinado guatemalteco aspira a sumar de local en su quinta participación en esta instancia eliminatoria, conformando un duelo clave por los tres puntos iniciales del Grupo A.