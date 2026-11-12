El Salvador inaugura el renovado Mirador de las 100 Gradas en Alegría

El Salvador cuenta con un nuevo atractivo turístico para quienes disfrutan de la naturaleza y las experiencias desde las alturas.

El renovado Mirador de las 100 Gradas abrió sus puertas al público en el distrito de Alegría, Usulután Norte, con una estructura moderna que permite apreciar el paisaje desde una perspectiva diferente.

El proyecto comenzó en enero de este año y su ejecución duró aproximadamente 10 meses. La antigua construcción de concreto dio paso a una estructura de acero con piso de cristal y pasamanos transparentes.

Además, incorporaron un mirador de vidrio con capacidad para recibir hasta 30 personas, cuyo principal atractivo es el suelo transparente que permite observar hacia abajo mientras los visitantes contemplan el entorno natural.