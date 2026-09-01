El Salvador inaugura el Mes Cívico rumbo a los 205 años de Independencia

El Salvador inauguró el Mes Cívico con un acto realizado en el Palacio Nacional, en el centro histórico de San Salvador, como parte de las actividades por los 205 años de Independencia.

La ceremonia contó con la participación de diversas autoridades y estudiantes, quienes formaron parte de la oración a la bandera salvadoreña.

Durante la actividad, el vicepresidente Félix Ulloa destacó que septiembre representa una oportunidad para reflexionar sobre la independencia y la libertad. Asimismo, sostuvo que la transformación de la seguridad permitió recuperar espacios y planteó que el país debe avanzar hacia nuevos desafíos relacionados con educación, oportunidades, infraestructura, tecnología e innovación.