El Ministerio de Obras Públicas prepara una fuerte inyección de recursos para transformar la infraestructura vial nacional, con un paquete que supera los 700 millones de dólares.

Esta inversión sin precedentes, que se ejecutará mediante financiamientos internacionales del Banco Mundial, y otras entidades, permitirá desarrollar proyectos emblemáticos como el bypass de Apopa y la ampliación de la carretera del Litoral.

Mientras los trabajos de mitigación en la Panamericana avanzan consistentemente, las autoridades proyectan concluir la mayoría de los taludes en el tramo Los Chorros dentro de tres meses, aunque algunos requerirán más tiempo por complejos trabajos en roca