El Salvador gana terreno en el sector turístico internacional

Más de 900 citas de negocios entre empresarios turísticos salvadoreños y 100 compradores extranjeros procedentes de 17 países, se realizaron durante El Salvador Travel Market 2026, organizado por Casatur, que busca fortalecer la conexión con los mercados internacionales.

El turismo ha crecido un 22% respecto al año anterior, entre enero y agosto el salvador recibido a más de 3.2 millones de visitantes internacionales, pero este aumento también implica mayor demanda por parte de los turistas, por lo que las empresas dedicadas a este rubro están brindando nuevas alternativas, entre ellos los recorridos aéreos.

Playas, montañas, volcanes, la cultura y gastronomía del país, lo convierten en un atractivo turístico internacional, los turoperadores esperan tener un incremento de visitantes, por lo que incluso se preparan con el aprendizaje de nuevos idiomas.

Y es que las mejoras en temas de seguridad también han sido un factor clave para que El Salvador se abra camino en el mercado turístico internacional.

En 8 meses, El Salvador ha registrado 2,800 millones de dólares en ingresos de divisas con un aumento del 10%.