El Salvador fortalece la ayuda humanitaria en Venezuela con un nuevo contingente

El Salvador enviará a 120 elementos adicionales a Venezuela, entre rescatistas, médicos, paramédicos, psicólogos, veterinarios y bomberos, para relevar al personal que ha trabajado en labores de rescate tras el terremoto que dejó más de 3,300 fallecidos.

El presidente Nayib Bukele anunció que este séptimo avión transportará además cinco toneladas de ayuda humanitaria, que incluyen medicamentos, alimentos e insumos para fortalecer las operaciones en el país.

Desde el 24 de junio, el mandatario ha dado seguimiento a las misiones, que han realizado al menos ocho operativos de rescate exitosos.